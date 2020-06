Photo : Getty Images Bank

L’impact du nouveau coronavirus sur la croissance se précise. Entre janvier et mars derniers, le PIB réel de la Corée du Sud a diminué de 1,3 % par rapport au trimestre précédent. Soit 0,1 point de plus que le premier chiffre annoncé en avril. C’est ce que l’on a appris des données publiées aujourd’hui par la Banque de Corée (BOK).La banque centrale a également annoncé que pendant les trois premiers mois de l’année, le revenu national brut (RNB) réel et le déflateur du PIB avaient eux aussi reculé : -0,8 % sur trois mois et -0,6 % sur un an respectivement.Ce déflateur est un des deux principaux indicateurs économiques permettant de mesurer l'inflation, avec l’indice des prix à la consommation. Il a connu une contraction pour le cinquième trimestre de suite.