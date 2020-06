RNB par habitant : plus important recul en 10 ans en 2019

Photo : YONHAP News

L’année dernière, le revenu national brut (RNB) en dollar américain par habitant en Corée du Sud a connu la chute la plus importante en 10 ans. Selon les données de la Banque de Corée (BOK), il s’est établi à 32 115 dollars, soit un recul de 4,3 % sur un an. En won sud-coréen, le chiffre a augmenté de 1,4 %.C’est du jamais vu depuis 2009 (-10,4 %), lorsque l’économie était marquée par la crise financière mondiale. Ce recul est attribuable à la croissance ralentie du produit intérieur brut (PIB) nominal et à l’affaiblissement du won. En effet, le PIB nominal a progressé de 1,1 % en glissement annuel, soit son niveau le plus bas en 21 ans, c’est-à-dire depuis 1998, directement après la crise asiatique.Concernant le revenu disponible brut des ménages par habitant, il a régressé de 3,8 % sur un an, à 17 381 dollars.A propos du PIB réel, la banque centrale a estimé le taux de croissance provisoire pour 2019 à 2 %, le même que celui présumé en janvier dernier. Le chiffre pour 2018 a été confirmé à 2,9 %, soit 0,2 point de plus que l’estimation précédente.Le taux d’épargne brute était de 34,7 %, soit une baisse de 1,3 point, et le taux d’investissement brut a diminué de 0,3 point pour atteindre 31,2 %.Enfin, le déflateur du PIB a reculé de 0,9 %, soit la chute la plus forte en 20 ans.