COVID-19 : la propagation continue dans la région métropolitaine de Séoul

Photo : YONHAP News

38 nouveaux cas de COVID-19 ont été recensés en 24 heures : 37 à Séoul et dans sa région et un arrivant contaminé à l’étranger. Ce qui porte désormais à 11 541 le nombre total de personnes diagnostiquées positives dans le pays.Toutes les autorités sanitaires se sont réunies aujourd’hui pour faire le point sur la situation et plancher sur des mesures supplémentaires à mettre en place.Avant cette conférence, la mairie de Séoul a mené de vastes enquêtes épidémiologiques dans les établissements où de nouveaux foyers de transmission avaient été détectés. Il s’agit en particulier de plateformes logistiques, d’organisations religieuses et d’instituts de cours privés. Elle a également effectué des tests de dépistage sur ceux qui seraient entrés en contact avec les contaminés de ces établissements.La province de Gyeonggi et la ville d’Incheon ont, de leur côté, décidé d’imposer une mesure administrative recommandant la fermeture, jusqu’au 14 juin, des centres logistiques et d’appels ainsi que des lieux de cérémonie de mariage ou funéraire. La province envisage d’appliquer des sanctions rigoureuses contre les établissements qui ne respectent pas ce protocole sanitaire obligatoire.En outre, les autorités sanitaires lancent jusqu’à ce dimanche un projet pilote de « liste électronique des visiteurs » des établissements à haut risque de transmission à Séoul, à Incheon et à Daejeon. Objectif : faciliter leur identification. Ces visiteurs reçoivent un code QR créé par un émetteur de type Naver et via une application mobile dédiée.