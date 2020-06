5G : le nombre d’inscrits dépasse les 6 millions en un an

Photo : YONHAP News

Le nombre d’abonnés au réseau 5G en Corée du Sud a franchi la barre des 6 millions en un peu plus d’un an. Selon le ministère de la Science et des TIC, depuis que le réseau ultra-rapide a débarqué dans le pays, le 3 avril 2019, 6,34 millions avaient souscrit à un abonnement à fin avril dernier. Il s'agit d'une progression de 7,8 % en glissement mensuel.Parmi les opérateurs de téléphonie mobile, SK Telecom s’est taillé la part du lion avec 45 % soit 2,86 millions de clients. Viennent ensuite KT (30,3 %), LG U+ (24,7 %) et des opérateurs qui offrent des forfaits à bas prix (0,02 %). Ces derniers se sont lancés sur ce marché de haute technologie avec seulement 187 abonnés en décembre dernier. Ils en comptent maintenant plus de 1 000.Le nombre d’inscrits par mois a stagné autour de 300 000 entre le deuxième semestre de 2019 et le début de cette année en raison des tarifs onéreux et de l’épidémie du nouveau coronavirus. Mais il a récemment repris une courbe ascendante, alors que les sociétés ont renforcé leurs opérations marketing, développé les offres de soutien financier à l’achat et proposé des smartphones d’entrée et de milieu de gamme compatibles à ce réseau.Tous réseaux confondus, de la 2G à la 5G, le pays du Matin clair compte 69 millions d’utilisateurs.