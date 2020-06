COVID-19 : Hong Nam-ki laisse la voie ouverte à un versement sélectif des aides d’urgence

Photo : YONHAP News

Le vice-Premier ministre à l’économie s’est exprimé hier soir sur le plateau du JT de 21 heures de la KBS.Interrogé sur les aides « coronavirus » d’urgence aux sud-Coréens, Hong Nam-ki a admis que le récent versement universel avait contribué à relancer la consommation. S’il a coupé court à la possibilité d’un nouveau soutien de ce type, il a tout de même laissé entrevoir le déblocage d’une enveloppe supplémentaire pour les classes qui éprouvent des difficultés financières en raison de la crise sanitaire en cours.En ce qui concerne les autres initiatives que le gouvernement continue de mettre en place afin de booster la consommation, celui qui est aussi ministre des Finances a affirmé que ces mesures auraient des effets positifs si de nouvelles contaminations massives au COVID-19 n’étaient pas détectées.Il s’est aussi engagé à présenter, d’ici la fin de l’année, les grandes lignes d’un plan destiné à protéger tous les travailleurs avec l’assurance-chômage.A propos de la médecine « sans contact », sur laquelle le débat a repris de plus belle après l’apparition de l’épidémie, Hong a pris position plutôt pour ses défenseurs. Effectivement, il a affirmé que « la numérisation de la filière de soins médicaux n’avait pas pour but de faire des hôpitaux et des cliniques les établissements de santé à but lucratif, ni de perturber l’actuel système de santé publique. Elle vise à faire en sorte que la population bénéficie plus facilement de consultations médicales ».