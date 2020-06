Photo : YONHAP News

Pour la troisième phase de la rentrée scolaire, reportée pour cause du COVID-19, quelque 1,78 million de lycéens, collégiens et écoliers ont repris aujourd’hui le chemin des classes.Depuis le début du retour progressif à l’école, le 20 mai, un total de 4,59 millions d’élèves, soit 77 % de l’ensemble, ont donc retrouvé leurs professeurs et leurs camarades.Pourtant, 531 établissements dans la région métropolitaine de Séoul ont dû réajuster les dates de la reprise des cours dans le sillage de la progression du coronavirus. Les écoles à Bucheon et à Incheon ont décidé d’accueillir seulement les lycéens en classe de terminale jusqu’au 10 juin.Pour rappel, une employée d’une plateforme logistique, à Bucheon, a été diagnostiquée positive le 23 mai. Depuis, le virus continue de se propager dans les villes alentours.