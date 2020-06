Les réserves de changes ont bondi de 3,3 milliards de dollars en un mois

Photo : YONHAP News

Les réserves de devises étrangères de la Corée du Sud s’élevaient à 407,31 milliards de dollars fin mai, soit 3,33 milliards de plus en un mois. Après avoir dégringolé de près de 9 milliards de dollars en mars dernier, lorsque le taux de change a brutalement changé face à la pandémie du nouveau coronavirus, elles ont rebondi en avril d’un niveau similaire à celui du mois dernier.Selon la Banque de Corée (BOK), cette hausse s’explique par les recettes des placements d’actifs et l’affaiblissement du dollar américain, qui a accru la valeur en dollar des réserves libellés en autres devises.Plus précisément, les valeurs mobilières ont progressé de 4,2 milliards de dollars en glissement mensuel, pour s’élever à 365,71 milliards de dollars.Quant à la position de réserve au Fonds monétaire internationale (FMI), elle s’établit à 3,99 milliards de dollars, enregistrant une hausse de 790 millions de dollars. Le dépôt en devises auprès des banques a régressé de 1,21 milliard pour atteindre 30,01 milliards de dollars.À noter également que les droits de tirage spéciaux du FMI ont reculé de 450 millions de dollars pour s’élever à 2,8 milliards de dollars. Les lingots d’or se sont maintenus au même niveau que le mois précédent.Pour rappel, la Corée du Sud se classait fin avril au 9e rang en termes d’avoirs en devises étrangères. La Chine occupait la première place avec 3 092 milliards de dollars, suivie du Japon et de la Suisse.