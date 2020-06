Le conseil des ministres entérine un 3e projet d’additif au budget

Photo : YONHAP News

Le gouvernement a entériné, ce matin en conseil des ministres extraordinaire, un troisième projet d’additif budgétaire pour cette année. Un budget de 35 300 milliards de wons, près de 26 milliards d’euros, un montant historique, pour faire face à la crise économique et sanitaire provoquée par le COVID-19.L’exécutif doit notamment financer différents projets de son « New Deal » à la coréenne et l’élargissement des aides aux très petites entreprises et aux indépendants ainsi qu’aux secteurs phares qui tirent la croissance. Cette enveloppe servira également à soutenir le maintien des emplois et la création de postes dans la filière numérique.Ce nouveau budget de crise intègre aussi les dépenses destinées à installer du wifi public dans quelque 41 000 endroits à travers le pays d’ici 2022, à élargir l’âge de la vaccination gratuite contre la grippe ou encore à financer la rénovation des immeubles vétustes afin de renforcer l’efficacité énergétique.Selon le vice-Premier ministre à l’économie Hong Nam-ki, le bon timing et la rapidité de l’exécution des crédits sont des enjeux fondamentaux pour leur gestion efficace. Et si le Parlement adopte le projet qui lui sera présenté demain, l’État fera de son mieux pour exécuter 75 % du budget dans un délai de trois mois.