Le KCDC devient une administration nationale indépendante

Photo : YONHAP News

Le Centre de contrôle et de prévention des maladies (KCDC), sous la tutelle du ministère de la Santé et du Bien-être, va devenir un organisme administratif central du gouvernement à part entière. Le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité a annoncé, ce matin, avoir déposé un texte d’amendement en la matière.Le KCDC pourra ainsi gérer de manière autonome et indépendante son budget, son personnel et sa structure, et aura le droit de mettre en œuvre ses propres politiques contre les épidémies. Il pourra également mener à lui seul es études et des projets relatifs à la gestion des maladies et à l’amélioration de la santé, deux domaines qui étaient jusqu’à présent confiés à son organisation mère.Le gouvernement s’attend à ce que cette promotion lui permette de renforcer son expertise et son indépendance, ainsi que d’accélérer le processus de décision afin de mieux répondre aux maladies contagieuses.En revanche, le ministère en charge de la santé publique continuera à chercher la meilleure efficacité pour remplir ses missions nécessitant la coopération interministérielle ou l’étroite collaboration du système médical et du milieu de la santé. Lors d’une crise sanitaire, les deux administrations coopèreront tout comme elles le font aujourd’hui.Autre changement prévu : le ministère aura désormais deux vice-ministres dont l’un se chargera de la planification et de la protection sociale, et l’autre du domaine de la santé.