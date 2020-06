COVID-19 : les activités humanitaires du CICR quasiment interrompues en Corée du Nord

Photo : YONHAP News

Dans le sillage de la pandémie du nouveau coronavirus, les activités humanitaires du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) ont pour la plupart été suspendues. C’est ce qu’a affirmé, hier, Thierry Ribaux, qui a dirigé le bureau de Pyongyang du CICR entre décembre 2018 et début février dernier.D’après lui, les dispositifs de prévention pris par chaque pays ont eu des répercussions considérables sur leurs opérations. Il est donc impossible d’alterner les employés étrangers et d’y acheminer régulièrement des matériels nécessaires. Par conséquent, l’organisme a donc dû reporter quasiment tous ses projets menés dans le royaume ermite.La représentation sur place ne compte actuellement que deux travailleurs contre six auparavant, car quatre qui ont quitté le pays n’ont pas pu être remplacés à cause de l’épidémie virale. Le soutien aux centres de réadaptation physique, qui viennent en aide aux riverains blessés par les mines non éliminées, constitue sa seule activité. Il apporte des produits de prévention pour les employés dans deux établissements et les aide à fournir des services aux patients.A propos des mesures de prévention du pays communiste contre le COVID-19, l'officiel a expliqué que la Croix-Rouge de Corée du Nord déploie ses propres efforts en mobilisant des bénévoles pour les campagnes de promotion de la santé.