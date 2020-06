COVID-19 : 49 nouveaux cas et un décès supplémentaire

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a répertorié, en 24 heures, 49 nouveaux cas de COVID-19 et un décès supplémentaire, portant le nombre total des contaminations et des victimes à 11 590 et à 273 respectivement.Parmi les nouvelles infections confirmées, 46 sont d’origine locale et trois importées. A noter aussi que 48 cas ont été détectés dans la région métropolitaine de Séoul et l’autre à Daegu, dans le sud-est du pays.La majorité d’entre eux sont rattachés à des clubs et bars d’Itaewon, quartier branché de la capitale, à un centre logistique de Bucheon, dans la province de Gyeonggi, ou encore à des petits rassemblements dans des églises protestantes.Afin d’endiguer la propagation dans la région de Séoul, le gouvernement a annoncé aujourd’hui une nouvelle version de ses directives sanitaires. Il s’agit pour l’essentiel de désigner un responsable de la prévention sanitaire dans chaque établissement à haute fréquentation et dans chaque lieu de rassemblement.Ce responsable choisi devra évaluer régulièrement les résultats de l’application des règles obligatoires. En cas d’apparition de deux à trois personnes présentant des symptômes de la maladie sur trois à quatre jours, il devra les inviter à se faire dépister.Le nouveau protocole recommande aussi de tenir des petits rassemblements « sans contact » dans une limite maximale de dix personnes, et de se réunir, le cas échéant, dans des lieux où une distance physique d’au moins deux mètres est possible. Bien entendu, le masque est obligatoire.