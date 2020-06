Des produits médicaux sud-coréens transférés à Madagascar

Photo : YONHAP News

Du matériel médical « made in Korea », d’une valeur de 630 000 dollars, est arrivé, hier heure locale, à Madagascar. A en croire l’ambassade de Corée du Sud sur place, ces quatre tonnes de produits sont constituées de 15 600 kits de dépistage du nouveau coronavirus, 10 000 extracteurs d'acides nucléiques, des équipements de protection et des médicaments.Ces produits de secours serviront au premier centre de diagnostic du COVID-19 du pays, qui va ouvrir ses portes fin juin dans la capitale, Tananarive.Cette assistance découle du fruit des efforts des deux gouvernements et de diverses associations privées. En effet, l'Agence coréenne de coopération internationale (Koica) a versé une enveloppe de soutien d’urgence. Quant à l’exécutif malgache, il a préparé un avion qui a relié Doha, point d’escale, à son territoire avec l’aide d’Ambatovy, une des plus grandes compagnies minières de nickel de cet État. Les ONG sud-coréennes telles que la Fondation du futur de l’Afrique, Good people et des firmes médicales et pharmaceutiques ont pris en charge l’achat des articles.Une cérémonie de réception a été organisée hier après-midi, à l’aéroport d’Antananarivo-Ivato, en présence de l’ambassadeur sud-coréen Lim Sang-woo et du ministre malgache des Affaires étrangères Oliva Tehindrazanarivelo.La maladie continue de se propager à Madagascar, qui comptait jusqu’à hier 826 cas confirmés. Pourtant, par manque d’équipements médicaux, seuls 10 200 tests de dépistage ont été effectués jusqu’à présent.