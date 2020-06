Manifestations aux Etats-Unis : plus de 70 commerces tenus par des sud-Coréens pillés

Photo : YONHAP News

Aux Etats-Unis, la contestation née de la mort de George Floyd continue de s’étendre à travers tout le pays. A Minneapolis, l’épicentre des émeutes, les violences et les pillages se multiplient.Les magasins gérés par des ressortissants sud-coréens sont eux aussi touchés. A ce jour, pas moins de 70 d’entre eux, dont cinq situés dans le quartier coréen de Los Angeles, l’ont été.Face à cette situation, le consulat général basé dans la cité des anges et l’association des sud-Coréens sur place se tiennent en état d’alerte. A leur demande, des soldats de la garde nationale de l’État de Californie ont été déployés dans « Koreatown » et des policiers les rejoindront bientôt.Cela ne suffit cependant pas à rassurer ces expatriés, qui gardent toujours le souvenir amer des émeutes meurtrières de Los Angeles en 1992. Certains d’entre eux, très inquiets, commencent à installer des planches en bois ou en métal devant leurs enseignes.