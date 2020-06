La Corée du Sud projette de mettre à jour son système logiciel du Bureau de liaison intercoréen

Photo : YONHAP News

Séoul souhaite remettre à jour son système logiciel du Bureau de liaison intercoréen, situé dans la ville nord-coréenne de Gaeseong. Objectif : renforcer la compatibilité et la sécurité entre cette instance et son ministère de la Réunification.Le secrétariat sud-coréen du Bureau a officiellement lancé, le 25 mai, un appel d’offres pour cette initiative. Il envisage de recevoir des propositions d’ici le 11 juin. Le projet comprend l’introduction d’un collecticiel et l’élargissement d’un système de gestion des données et de signature électronique, entre autres. Coût de l’opération qui durera deux mois : 58 millions de wons, un peu plus de 42 000 euros.Cet établissement a ouvert en septembre 2018 dans le cadre d’un spectaculaire rapprochement Séoul-Pyongyang. Les deux Corées y ont pourtant suspendu leurs activités sur décision de leurs délégués respectifs, en janvier dernier, jusqu’à la disparition complète du nouveau coronavirus.