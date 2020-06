Photo : YONHAP News

La Bourse de Séoul a connu une journée mitigée, avec d’un côté son indice de référence qui atteint des sommets, et de l’autre, celui des valeurs technologiques qui repart à la baisse.En chiffres, le Kospi gagne 2,87 %, soit 59,81 points et clôt la séance à 2 147 points, tandis que le Kosdaq perd 0,80 %, soit 5,92 points, pour finir à 737,66 points.Du côté des devises, le valeur du won sud-coréen fait du yoyo, en perdant cette fois-ci de sa valeur face à l’euro et en en gagnant face au dollar américain. À la fermeture des transactions, la monnaie européenne s’achète 1 363,77 wons (+0,33 won) alors que le billet vert s’échange contre 1 216,80 wons (-8,60 wons).