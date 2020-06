Kim Yeun-chul s’entretient en visioconférence avec le patron du PAM

Photo : YONHAP News

Le ministre sud-coréen de la Réunification, Kim Yeun-chul, a eu hier un entretien en ligne avec le directeur exécutif du Programme alimentaire mondial (PAM), David Beasley. Leur conversation a été dominée par les projets d’aide humanitaire à la Corée du Nord.Concrètement, les deux hommes ont échangé sur les résultats des opérations en la matière menées l’an dernier et celles pour cette année. Le contenu des discussions n’est pas connu. Beaucoup estiment cependant qu’ils ont parlé de l’assistance que Séoul doit accorder cette année à son voisin du Nord.Dans la foulée, le ministère de la Réunification et le PAM se sont également penchés sur la conclusion d'un mémorandum d’entente, en vertu duquel ils se sont engagés à élargir leur coopération pendant les cinq prochaines années.Le patron de l'organisme d'aide alimentaire de l'Onu a affirmé que la coopération internationale était plus que jamais indispensable pour venir en aide au royaume erminte, dans ce contexte de pandémie du COVID-19. Du coup, il a demandé au gouvernement de Séoul de jouer un rôle actif. Kim Yeun-chul a, en retour, assuré que son pays avait une vision ferme pour construire une « communauté biotique péninsulaire » à travers la coopération avec le régime communiste et la communauté internationale.Séoul avait annoncé, il y a un an, une aide de 50 000 tonnes de riz à Pyongyang via l’agence onusienne. Une aide qui n’a toujours pas été matérialisée sur fond de refroidissement des relations bilatérales.