COVID-19 : la balance des paiements courants accuse un déficit pour la 1ère fois en 12 mois

Photo : YONHAP News

En raison de la chute des exportations due à la crise du COVID-19, la balance des transactions courantes de Corée du Sud a essuyé un déficit pour la première fois depuis avril 2019.Si l'on en croit les chiffres publiés par la Banque de Corée (BOK), la perte s’est élevée à 3,12 milliards de dollars. L’ampleur du déficit a atteint son plus haut niveau depuis janvier 2011 et a progressé de 2,73 milliards de dollars par rapport à l’année dernière.D’après la banque centrale du pays, cette mauvaise performance est avant tout attribuable à la baisse de l’excédent de la balance des biens. En effet, il a chuté de 4,79 milliards de dollars en un an, en s’établissant à 820 millions de dollars, soit son plus bas niveau depuis avril 2012. Et pour cause. Les exportations ont reculé de 24,8 % tandis que les importations de 16,9 % en glissement annuel.En effet, les exportations vers les Etats-Unis et l’Union européenne ont reculé et les produits phares telles que les semi-conducteurs et les produits pétrochimiques ont connu une baisse à la fois en termes de prix unitaire et de volume.Idem pour les importations. Les achats de matières premières, dont le pétrole brut, ainsi que les biens d’investissement et de consommations ont tous baissé.