COVID-19 : Kang Kyung-wha s’entretient avec ses homologues de 5 pays

Photo : YONHAP News

La ministre sud-coréenne des Affaires étrangères, Kang Kyung-wha, a pris part à une visioconférence, hier, organisée sous la présidence du secrétaire d’Etat américain, Mike Pompeo.Leurs homologues australien, brésilien, indien et israélien étaient eux aussi présents. L’enjeu de leurs discussions a porté sur la coopération internationale dans la lutte contre la pandémie du COVID-19.Les participants ont alors affiché leurs convergences sur l’importance d’une coopération et une communication étroites entre Etats. Objectif : contenir la propagation de l’épidémie et parvenir à la fois à un retour à la normale aussi bien au niveau économique que social.A cette occasion, Kang a présenté les efforts diplomatiques que son pays a déployés pour combattre l’épidémie de manière efficace, tout en laissant ouvertes ses frontières. Elle a ajouté que la Corée du Sud apporterait sa contribution à l’amélioration de la gouvernance internationale dans le domaine de la santé publique, en se basant sur les leçons tirées de sa lutte contre le COVID-19 dès son apparition dans le pays.