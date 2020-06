Festival de Cannes : 2 films sud-coréens dans la sélection officielle 2020

Photo : YONHAP News

Alors que le 73e Festival international du film de Cannes est de facto annulé pour cause de la crise du COVID-19, le comité d’organisation a révélé, hier, la liste des 56 films retenus dans sa programmation officielle.Parmi les œuvres sélectionnées sur un total de 2 067 présentées figurent notamment deux longs-métrages sud-coréens : « Peninsula » de Yeon Sang-ho et « Heaven: To the Land of Happiness » d’Im Sang-soo.Le premier est la suite du thriller zombie « Dernier Train pour Busan » du même réalisateur. Le deuxième rassemble deux acteurs célèbres, Choi Min-sik et Park Hae-Il, et raconte l'histoire de deux hommes qui se rencontrent par hasard et se lancent dans un voyage pour trouver le dernier bonheur de leur vie.Tous les films pourront utiliser le label officiel « Cannes 2020 » lorsqu’ils se présentent à d'autres événements internationaux et lors de leurs projections commerciales en salles de cinéma.D’autre part, le dessin animé du cinéaste japonais d’origine coréenne Eiji Han Shimizu, « True North », a été invité au Festival international du film d’animation d’Annecy, qui se déroulera en ligne entre le 15 et le 30 juin. Il décrit la violence et le travail forcé qu’un jeune de neuf ans endure dans une prison pour criminels politiques en Corée du Nord.