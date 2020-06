Samsung : mandat d’arrêt à l’encontre de Lee Jae-yong

Photo : YONHAP News

Dans le cadre de l’investigation sur les soupçons pesant sur la fusion entre Samsung C&T et Cheil Industries ainsi que la succession à la tête du groupe Samsung, le Parquet a demandé, aujourd’hui, un mandat d’arrêt contre le vice-président de Samsung Electronics, Lee Jae-yong, et deux autres cadres.Les charges pesant sur le patron de facto du premier conglomérat du pays portent notamment sur une transaction illicite, au regard de la loi sur le marché des capitaux, d’une manipulation des cours des actions et d’une violation de la loi sur l’audit extérieure sur les entreprises cotées en bourse.Mardi, Lee Jae-yong avait demandé de convoquer le comité de l’examen des investigations du ministère public afin de juger la légitimité de leur inculpation.Selon un responsable du Parquet, la procédure pour la constitution de ce comité se déroule conformément aux règles concernées, mais aucun calendrier concret n’a pour l’instant été décidé.