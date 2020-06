Le gouvernement envisage de commercialiser des « drones taxis » d’ici 5 ans

Photo : YONHAP News

À partir de 2025, les sud-Coréens pourront se déplacer au-dessus des villes en taxi volant autonome, sans se soucier des embouteillages. C’est ce que prévoit la feuille de route sur la mobilité aérienne urbaine, annoncée aujourd’hui par le gouvernement à l’issue de la deuxième réunion sur la stratégie pour la croissance innovante.D’après ce plan, l’exécutif va d’abord élaborer, d’ici 2024 et conjointement avec des experts civils, des normes adaptées aux conditions climatiques et techniques du pays. Ensuite, la même année, l’administration va lancer un service pilote desservant les aéroports d’Incheon et de Gimpo, la gare de Cheongnyangni et le complexe commercial du Coex à Gangnam, dans le sud de Séoul.Parallèlement, l’État envisage de développer un prototype d’appareil mono-siège d’ici 2023 et d’examiner la possibilité de mettre au point des aéronefs susceptibles de transporter au maximum huit personnes et de parcourir entre 100 et 400 km.Avec la mise en service de la mobilité aérienne urbaine, les coûts sociaux liés au déplacement des citoyens aux heures de pointe devraient réduire de 70 %. Et le marché mondial relatif à ce nouveau moyen de transport devrait s’élever, en 2040, à environ 535 milliards d’euros.