Manifestations aux Etats-Unis : 126 cas de dégâts matériels déclarés chez les ressortissants sud-coréens

Photo : YONHAP News

Alors que les manifestations contre le racisme se multiplient aux Etats-Unis suite au décès de George Floyd, un homme noir asphyxié par un policier blanc, le nombre de dégâts matériels dans les commerces tenus par des expatriés sud-coréens augmente rapidement.D’après le ministère des Affaires étrangères, un total de 126 cas ont été signalés jusqu’à présent. 56 d’entre eux ont été déclarés à Philadelphie, 14 à Chicago, dix à Minneapolis, dix à Saint-Louis, six à Raleigh, quatre à Washington, quatre à Atlanta et quatre à New York, dans le Bronx. Il s’agit de 27 en plus en seulement 24 heures. Heureusement, aucun blessé ni décès n’a été déploré.Le ministère a manifesté sa volonté de poursuivre ses efforts afin d’assurer la sécurité des ressortissants sud-coréens et de minimiser les dégâts, en coopération avec ses missions diplomatiques sur place.