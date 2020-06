Photo : YONHAP News

Si la Corée du Sud s’est réveillée sous un temps quelque peu nuageux, quelques gouttes tombant même dans la capitale, l’après-midi est tout simplement resplendissant avec un beau ciel bleu sur tout le territoire.Au niveau du mercure, c’est l’été avant l’heure avec des maximales qui sont passées de 22 à 35°C en seulement trois jours. En effet, Daegu enregistre aujourd’hui 35°C, Daejeon 30°C et Séoul, Busan et l’île de Jeju 27°C.Météo-Corée prédit un temps et des températures identiques pour demain. Grand soleil et des températures autour de 18°C le matin et 28°C dans l’après-midi.