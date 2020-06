Séoul prévoit de légiférer afin d’interdire le largage aérien de tracs anti-Pyongyang

Photo : KBS News

La Corée du Nord a menacé de rompre l’accord militaire intercoréen signé en septembre 2018 avec le Sud. Elle a évoqué une telle éventualité dans un discours publié hier, au nom de Kim Yo-jong, la première vice-directrice du Comité central du Parti des travailleurs. La sœur cadette de Kim Jong-un a vivement protesté contre le récent envoi de prospectus anti-Pyongyang largués de ballons géants. L’opération en question a été organisée dimanche dernier par une association de transfuges nord-coréens réfugiés au Sud.Séoul a tâché de calmer le jeu. Un haut responsable de la Cheongwadae a fait savoir que le largage des tracts anti-communiste n’avait aucun intérêt et que le gouvernement réagirait fermement à tout acte qui met en péril la sécurité nationale. Même son de cloche au ministère de la Réunification. Selon ce dernier, il faut cesser les actes qui mettent en danger la vie et les biens des sud-Coréens résidant dans les zones frontalières. Par ailleurs, il a souligné que de tels envois de tracts par ballon entraîne une pollution de l’environnement et représente une charge de plus pour les riverains qui sont amenés à ramasser les déchets produits. Pour y remédier, il envisage d’élaborer un arsenal juridique et annoncé que des préparatifs étaient déjà en cours, comme une étude confiée à des experts et le recueil de l’opinion publique.Cependant, il reste encore quelques écueils à surmonter. C’est le cas notamment pour la liberté d’expression et la contestation de la part des conservateurs. En effet, il y a déjà eu des initiatives de légiférer en ce sens durant cette dernière décennie, mais toutes ont été vaines. Par conséquent, même si Séoul veut faire adopter une loi en ce sens, personne ne sait si le royaume ermte pourra attendre patiemment.Dans ce contexte, l’association des réfugiés nord-coréens au Sud prévoit, le 25 juin prochain, un nouvel envoi de ballons transportant un million de tracts anti-Pyongyang de l’autre côté du 38e parallèle.