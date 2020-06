COVID-19 : Séoul débloque 21 millions de dollars d’aide humanitaire pour 65 pays

Photo : KBS News

Alors que le nouveau coronavirus continue de se propager dans le monde entier, le gouvernement sud-coréen a annoncé, hier, son projet de fournir une nouvelle aide de 21 millions de dollars à 65 pays, dont 34 en Afrique et au Moyen Orient, 10 en Europe et en Asie centrale, 12 en Amérique, et neuf en Asie-Pacifique.D’après le ministère des Affaires étrangères, les masques feront également partie de ce soutien, tandis que, jusqu’à présent, Séoul envoyait gracieusement des équipements de dépistage.Une fois achevé ce nouveau projet, la Corée du Sud aura fourni un total de 41 millions de dollars à 97 Etats, sachant qu’elle a déjà offert une aide de 20 millions de dollars à 42 pays. Pour rappel, 110 nations lui ont demandé une aide humanitaire afin d’endiguer la pandémie.Le pays du Matin clair envisage de poursuivre cette initiative en prenant en compte l’état de préjudice causée par le COVID-19 dans chaque pays.