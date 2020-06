Corée du Nord : une ONG fournira une aide alimentaire et médicale de 1,3 million de dollars

Photo : YONHAP News

SAM-Care international, une organisation non-gouvernementale à vocation médicale, va bientôt fournir des médicaments et des équipements médicaux d’une valeur de 1,3 million de dollars à la Corée du Nord. D’après une information relayée ce matin par Radio Free Asia (RFA), cette association chrétienne a reçu, le 21 mai, l’approbation du département du Trésor américain après l’avoir obtenue, en février, de la part du comité des sanctions contre la Corée du Nord, placé sous l’égide du Conseil de sécurité des Nations unies.Grâce à cette exemption des sanctions, cette ONG a décidé d’envoyer, le mois prochain, pour un million de dollars d’aide alimentaire pour les femmes enceintes et les enfants. Ensuite, en septembre, des équipements et des biens de consommations médicaux d’un montant de 300 000 dollars au troisième Hôpital populaire situé à Pyongyang.Par ailleurs, l’association civile néo-zélandaise, NZ-DPRK Society, a récemment fourni une aide de 20 millions de dollars au pays communiste. Selon RFA, ce dernier lui avait demandé, en février, une aide financière pour l’achat de biens médicaux dont des équipements de dépistage du COVID-19. Cette organisation a donc transmis ce soutien à la Croix rouge du royaume ermite qui a acheté, à son tour, 87 unités d’équipements préventives contre la pandémie.