Le président Moon et le roi d’Espagne échangent sur la crise du COVID-19

Photo : YONHAP News

Le président de la République a eu un entretien téléphonique, hier après-midi, avec le roi Felipe VI d’Espagne. C’est à la demande de ce dernier que cette discussion a eu lieu, sur fond de crise du COVID-19.Lors de cette discussion, Moon Jae-in a souligné que la communauté internationale devait faire front uni et être armée d’une confiance mutuelle afin de se préparer à l’ère post-COVID-19. Il a promis de partager activement les expériences de la Corée du Sud en matière de prévention et de contrôle sanitaires, et de renforcer la solidarité et la coopération internationales concernant les matériels médicaux. C’est ce qu’a fait savoir le porte-parole de la Cheongwadae. Selon Kang Min-seok, le chef de l’Etat n’a pas manqué de remercier le souverain d’avoir coopéré pleinement afin que les ressortissants sud-coréens, isolés en Guinée équatoriale, puissent regagner leur pays, en avril dernier, à bord d’un charter du gouvernement espagnol.Quant au roi Felipe VI, il a exprimé son profond respect pour le pays du Matin clair, qui a fait preuve d’une grande efficacité pour réduire au maximum le nombre de victimes du nouveau coronavirus. Il a salué la belle réactivité sud-coréenne face à la crise sanitaire, qui a fait beaucoup parler d’elle, ainsi que le leadership du président Moon. Il s’est également félicité de la victoire écrasante du parti présidentiel aux dernières législatives. En réponse, le locataire de la Maison bleue a attribué ce succès à la population sud-coréenne, qui a respecté volontiers les contraintes sanitaires et a participé en masse au scrutin.Le roi espagnol a cependant regretté que la visite d’Etat du président sud-coréen en Espagne ait dû être reportée. Il a demandé à son interlocuteur de reprogrammer ce rendez-vous une fois que la crise sera passée. Moon Jae-in l’en a remercié avant d’accepter cette nouvelle invitation.