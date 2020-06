Financement des GI’s : Washington remet un coup de pression sur Séoul

Photo : KBS News

Le sous-secrétaire d’Etat adjoint américain pour l’Asie orientale et le Pacifique a exhorté la Corée du Sud à apporter une plus grande contribution afin d’assurer la présence des 28 500 GI’s sur son sol. C’est ce qu’a dit Marc Knapper, lors d’un séminaire en visioconférence, organisé jeudi, par le Centre d’études stratégiques et internationales (CSIS), un think tank américain.Le haut officiel a d’abord fait remarquer une avancée importante concernant le 11e accord sur les mesures spéciales (SMA) entre les deux alliés, portant sur leurs contributions respectives. Et il a précisé que Washington avait accepté, mardi, la demande de Séoul de verser le salaire des employés sud-coréens de ses bases militaires au sud du 38e parallèle, alors que ces travailleurs étaient placés en congé non rémunéré depuis début avril. Selon le diplomate, c’était nécessaire non seulement pour l’intérêt des employés mais aussi pour éviter tout manquement éventuel à la vigilance militaire.Cependant, le sous-secrétaire a souligné que l’accord était encore loin d’être conclu, avant de demander un compromis aux responsables sud-coréens. Selon lui, l’administration Trump a déjà fait preuve d’une grande flexibilité et Séoul doit en faire autant.Pour rappel, le pays de l'Oncle Sam a exigé au gouvernement de Moon Jae-in de payer cinq milliards de dollars dans le cadre du 11e SMA, un montant cinq fois plus élevé que celui du 10e accord. Cette enveloppe a par la suite été revue à hauteur de 1,3 milliard de dollar, soit une hausse de 50 % en un an. C’est ce à quoi Knapper fait référence lorsqu’il parle d’une grande souplesse. Quant au pays du Matin clair, il mise toujours sur une augmentation de 13 %.