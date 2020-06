COVID-19 : 39 cas supplémentaires, le gouvernement élargit le soutien psychologique à tous les citoyens

Photo : YONHAP News

Après de petites églises protestantes situées à Incheon et dans la province de Gyeonggi, un foyer d’infection a été découvert, hier, à Séoul, générant une vingtaine de contaminations au COVID-19. Il s’agit d’une entreprise de vente par cooptation.De fait, le nombre de nouveaux cas aujourd’hui est identique à celui d’hier, à savoir 39 malades. Comme aucun décès supplémentaire n’a été déploré, la Corée du Sud dénombre désormais 11 668 individus contaminés dont 273 décès, ce qui porte le taux de létalité à 2,34 %.Dans ce contexte, afin de prévenir la dépression que la pandémie pourrait causer chez certains, le gouvernement envisage d’élargir les catégories de bénéficiaires de soutien psychologique à tous les citoyens à partir du mois d’août. Jusqu’à présent, seuls les patients et leurs proches y avaient accès. Pour ce faire, des consultations d’experts civiles pour les groupes à haut risque seront dispensées et un système de consultation conjointe avec des médecins psychologiques sera mis en place.D’autre part, à la veille du week-end, les autorités sanitaires ont prié les habitants de la région métropolitaine d’annuler ou de reporter leurs rendez-vous ou les événements collectifs, et de s’abstenir de faire des sorties non nécessaires, notamment au sein des établissements religieux.