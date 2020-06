Nouveaux masques de protection : vente bloquée face au trop grand nombre d'acheteurs

Photo : KBS

Aujourd’hui, c’est le premier jour de la vente d’un nouveau modèle de masque, récemment approuvé par les autorités sanitaires en Corée du Sud. Il s’agit d’équipements de protection bloquant les gouttelettes, plus légers et permettant à ses porteurs de mieux respirer à l'approche de l'été. Ils bloquent entre 50 % et 80 % des particules fines, selon les normes KF.Or, à cause de la ruée des acheteurs, le site de Welkeeps, un fabricant de ce type de masque, a été complètement saturé puis bloqué dès la mise en vente de ces produits, à 9h et tout au long de la matinée.Le prix du masque est de 500 wons, soit 0,36 euro. Et une personne peut en acheter jusqu’à dix par jour. Welkeeps envisage d’en vendre entre 100 000 et 200 000 quotidiennement.La société compte suspendre la vente de ce modèle durant ce week-end afin de réparer son système informatique.