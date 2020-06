Tracts anti-Pyongyang : les maires des villes et des districts transfrontaliers demandent à interdire l’envoi

Photo : YONHAP News

Préoccupée par la récente menace de la Corée du Nord de rompre l’accord militaire avec le Sud en cas de poursuite des envois de prospectus anti-nord-coréens par ballons, l’association réunissant une dizaine de villes et de districts transfrontaliers a demandé, ce matin, au ministre de la Réunification, d’interdire cette pratique.Dans une lettre conjointement signée, les maires concernés ont dénoncé « un acte irresponsable détruisant en une seconde le désir des habitants de la région transfrontalière de vivre une vie paisible ». Dans la foulée, le texte appelle le gouvernement à élaborer un cadre juridique permettant de sanctionner ceux qui se livrent à ce genre d’opération.Le ministre Kim Yeon-chul est sur la même longueur d’onde, affirmant que la plupart des citoyens devraient eux aussi s’opposer à des actes exacerbant les tensions et mettant en danger la vie et les biens de nombreux habitants. Il s’est engagé à se concerter étroitement avec l’association en question afin de développer le processus de paix et l’économie de cette région.