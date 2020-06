Photo : YONHAP News

La Corée du Sud enregistre des températures estivales aujourd’hui. Le soleil s’impose sur la majeure partie du pays, hormis dans le sud où des nuages sont attendus et dans l’est qui enregistrera de fortes précipitations.Le thermomètre continue de monter. À Séoul, les maximales atteignent 28°C et il fait 35°C à Daegu. Ailleurs, les températures grimpent jusqu’à 26°C à Busan, 27°C sur l’île et de Jeju et enfin 31°C à Daejeon.Le week-end s’annonce chaud et humide. Samedi, il fera beau aux quatre coins du pays, mais une épaisse couverture nuageuse recouvrira le centre et l’ouest où des pluies sont possibles. Dimanche, aucune précipitations ne sont prévues, mais davantage de nuage viendront jouer à cache-cache avec le soleil. Le mercure tournera autour des 30°C.