Menaces nord-coréennes : Séoul exprime sa volonté de respecter la déclaration de Panmunjom

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord continue de durcir le ton face à l’envoi de prospectus anti-Pyongyang, organisé par des transfuges nord-coréens installés au sud du 38e parallèle.Après avoir publié, jeudi, un communiqué au nom de Kim Yo-jong, la sœur cadette du dirigeant nord-coréen, le régime communiste a menacé ce week-end de rompre les liens entre les deux Corées, envisageant même la fermeture du bureau de liaison intercoréen.Selon un porte-parole du département du Front uni, la première vice-directrice du Comité central du Parti des travailleurs a ordonné d’évaluer la faisabilité de ce qu’elle avait annoncé dans son dernier communiqué. Ainsi, le Nord préparerait « des choses très fatigantes pour le Sud dans le but de l’embarrasser ».Parallèlement, des centaines de travailleurs et d’étudiants du pays communiste se sont mobilisés afin de protester contre le largage aérien de ces tracts. D’où l’inquiétude grandissante d’une éventuelle abolition de l’accord militaire voire d’une nouvelle provocation militaire.Dans ce contexte, le ministère sud-coréen de la Réunification a réaffirmé, hier, sa volonté de respecter l’accord de Panmunjom, signé en 2018 entre Moon Jae-in et Kim Jong-un, sans faire aucun commentaire face aux menaces verbales venant de l’autre côté de la frontière. Le même jour, une campagne d’envoi de riz au Nord, organisée par une association religieuse, a été stoppée.