MS : Nadella salue le New Deal numérique sud-coréen

Photo : YONHAP News

Le PDG de Microsoft a adressé au président sud-coréen une lettre pour saluer la réaction de la Corée du Sud au nouveau coronavirus, devenue une référence mondiale, ainsi que le plan de New Deal à la coréenne, lancé pour lutter contre la crise économique provoquée par la pandémie. Le contenu de ce texte a été rendu public par le porte-parole de la Cheongwadae, lors d’un point de presse écrit.Satya Nadella a ainsi apprécié que le leadership de Moon Jae-in et de son gouvernement ait permis, notamment, d'organiser les élections législatives, le 15 avril dernier, en toute sécurité. Il les a également remerciés pour la solidarité et la coopération dont ils ont témoigné pour réagir ensemble, avec la communauté internationale, contre le COVID-19.Pour le troisième patron de la multinationale fondée par Bill Gates, le plan numérique, une principale composante du New Deal à la coréenne, pourra faire de cette crise sanitaire inédite une grande opportunité. En effet, il devrait favoriser le développement d’une nouvelle norme sans contact dans de nombreux domaines, allant de l'échange de biens et de services jusqu'aux services médicaux et l'éducation à distance.