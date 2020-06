Moon Jae-in remercie tous ceux qui ont sacrifié leur vie pour la patrie

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a célébré, samedi, la 65e Journée en l'honneur des morts au champ d'honneur. La cérémonie a eu lieu au cimetière national de Daejeon, en présence d’environ 300 personnes dont le chef de l’Etat, des vétérans de la guerre de Corée et des militants pour l’indépendance du pays.Dans son discours, Moon Jae-in a remercié tous ceux qui se sont sacrifiés pour la patrie et s’est engagé à déployer tous ses efforts afin de conserver la paix, de renforcer la défense et d’assurer une sécurité stable. Il a mentionné ceux qui ont perdu la vie lors de la lutte contre le COVID-19, tout en soulignant l’importance du respect mutuel et de la coopération en cette période difficile.Enfin, le locataire de la Maison bleue a promis de poursuivre la recherche des dépouilles des soldats tombés lors de la guerre de Corée. Pour cela, il a sollicité la participation des familles des victimes pour la collecte des échantillons d’ADN, dans le but d’identifier les corps des défunts retrouvés.