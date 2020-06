ONU : 5 millions de dollars d'aide pour la Corée du Nord

Photo : YONHAP News

Le Fonds central d'intervention d'urgence des Nations unies (CERF) a approuvé, le 4 juin, l'exécution d’une enveloppe de 4 999 689 dollars d'aide humanitaire pour les 3 593 904 habitants nord-coréens. C'est ce qu'a rapporté Radio Free Asia (RFA), une station de radio financée par le Congrès américain.Cinq institutions affiliées à l'Onu apportent leur contribution pour créer ce fonds. L'Unicef mènera ainsi, avec environ 1,2 million de dollars, deux projets liés respectivement à l'approvisionnement de biens médicaux et à l'accès à l'eau potable, pour réduire la mortalité infantile et maternelle en Corée du Nord.L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) accordera un peu moins de 500 000 dollars pour soutenir l'alimentation des futures mères et prévenir l'apparition d'handicapées dans la classe vulnérable. De leur côté, le Programme alimentaire mondial (PAM) fournira une aide humanitaire de 1,9 million de dollars et l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), 700 000 dollars.Ce n'est pas tout. Le Comité des sanctions contre la Corée du Nord de l'Onu a autorisé une levée partielle de ses mesures punitives afin de permettre à l'Unicef de débloquer un soutien humanitaire de 4,41 millions de dollars au régime communiste. Compte tenu de la logistique bouleversée par le COVID-19, il a d'ailleurs décidé de rallonger son délai d'exemption, passant de six à 12 mois.