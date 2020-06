Bureau de liaison intercoréen : la Corée du Nord n'a pas répondu à l'appel du Sud

Photo : YONHAP News

Selon le ministère sud-coréen de la Réunification, la communication entre les deux Corées n’a pas eu lieu ce matin, via le Bureau de liaison intercoréen, suite à la non-réponse du Nord. C’est une première depuis son ouverture en septembre 2018. A noter que la Corée du Sud et la Corée du Nord échangent quotidiennement par téléphone, d’abord à 9h puis à 17h. Séoul procédera, comme prévu, à son deuxième appel cet après-midi.Rappelons que Kim Yo-jong, la petite sœur du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, a évoqué, la semaine dernière, la fermeture de ce bureau en réponse à l’envoi de tracts anti-Pyongyang par des transfuges réfugiés de l’autre côté du 38e parallèle.De son côté, le ministère sud-coréen de la Défense, a affirmé que le téléphone militaire intercoréen sur la côte ouest fonctionnait par contre normalement, permettant ainsi la communication intercoréenne. Les autorités militaires des deux pays échangent, elles aussi, deux fois par jour, à 9h et à 16h.