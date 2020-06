COVID-19 : dernière étape de la rentrée physique progressive

Photo : YONHAP News

Aujourd’hui, les collégiens de première année et les écoliers de cinquième et de sixième année ont enfin repris le chemin de l’école. La rentrée physique progressive, entamée le 20 mai dernier, est donc achevée, soit 99 jours après la grande rentrée scolaire initialement fixée au 2 mars. Ainsi environ 5,95 millions d’élèves peuvent désormais suivre leurs cours avec leurs camarades.En classe, les enseignants leur ont appris à bien porter leur masque et à l'enlever pendant la pause, tout en gardant la distance avec les autres.Malgré ces mesures de précaution, les risques de contamination sont toujours présents. Hier, une lycéenne en terminale a été testée positive au COVID-19 après qu’elle ait visité le célèbre parc d'attractions Lotte World Adventure, à Jamsil, dans le sud de Séoul. Les autorités sanitaires ont décidé d'effectuer d’abord des tests sur les enseignants et élèves de la même classe avant de les étendre à l’ensemble des personnes inscrites dans cet établissement scolaire.