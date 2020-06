Campagne nationale : 122 609 taegeukgi à retrouver

Photo : YONHAP News

A l'occasion du 70e anniversaire du déclenchement de la guerre de Corée, qui sera célébré le 25 juin prochain, le comité créé pour cette célébration lance une campagne spéciale afin de ne pas oublier les 122 609 soldats morts, dont le corps n’a toujours pas été retrouvé.La campagne est baptisée « 122 609 taegeukgi à retrouver », en hommage à ces patriotes qui ont péri sur les champs de bataille. L’origine de son appellation se trouve dans la distribution gratuite de badges qui représentent le « taegeukgi », le drapeau sud-coréen recouvrant l'urne des dépouilles. Ce projet a été initié par l'Institut de la communication publique au sein de l'Université Kwangwoon, située à Séoul.Le comité soutiendra ce projet en collaboration avec le secteur privé pour en faire une vraie campagne nationale. Les badges seront numérotés de 1 jusqu'à 122 609, et le premier exemplaire sera décerné à la fille de Seo Byeong-gu, un soldat mort en octobre 1950, âgée de 70 ans, qui n'a pas connu son père.Ces pins seront distribués gratuitement via deux canaux : dès demain, en ligne, sur le site de la NH Bank, et à partir du 15 juin, hors ligne, dans 144 GS25, l'une des grandes chaînes de commerces de proximité ouvertes 24h sur 24. Les sud-Coréens, tout comme les étrangers habitant le pays du Matin clair, peuvent en bénéficier.