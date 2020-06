Les Américains d'origine coréenne rejoignent le mouvement pacifique contre le racisme

Photo : YONHAP News

Plusieurs manifestations contre les violences policières et le racisme ont été organisées, samedi dernier aux Etats-Unis, sous le slogan « Black Lives Matter (BLM) » qui signifie « La vie des noirs compte ». Dans ce contexte, environ 800 habitants asiatiques, noirs, hispaniques et blancs se sont réunis à Los Angeles. Ce rassemblement a été organisé à l’initiative des Coréens basés aux USA.Les manifestants ont observé 8 minutes et 46 secondes de silence, en hommage à George Floyd, mort sous le genou d'un policier blanc le 25 mai dernier et qui a déclenché une profonde vague de colère à travers tout le pays. La durée de ce silence correspond au temps pendant lequel l'agent de police est resté agenouillé sur le cou de la victime, malgré ses supplications.Selon un participant d'origine sud-coréenne, participer à une manifestation pacifique aux côtés des noirs montre la solidarité et permet de prévenir les émeutes comparables à celles de 1992 à Los Angeles.Ici, en Corée du Sud, les stars de k-pop soutiennent également ce mouvement contre le racisme. Selon Big Hit Entertainment, le boys band BTS a fait don de 1 million de dollars en faveur de la cause Black Lives Matter.