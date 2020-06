Hallyu : création d'une entité gouvernementale de promotion culturelle

Photo : YONHAP News

Un organisme de soutien à la promotion de la « hallyu », la vague de la culture populaire sud-coréenne à l'étranger, verra bientôt le jour. Un amendement de loi sera promulgué demain afin de créer, au sein du ministère de la Culture, un « département pour le soutien et la coopération en matière de culture populaire sud-coréenne ».Cette entité aura pour missions de mener des études sur le marché de la hallyu, de prêter son appui, en collaboration avec le secteur privé, au développement et à l'exportation des produits dérivés de cette culture, et d'organiser des échanges culturels. Toutes ces activités étaient, jusqu’à présent, partagées par différents organismes temporaires, dont l'Agence de la promotion de la culture coréenne.Le rôle de ce département sera par conséquent de centraliser et de donner une plus grande cohérence à la promotion culturelle. Il pourra d'ailleurs proposer des réponses plus rapides face à d'éventuelles barrières qui freinent l’essor international de la vague coréenne.Dans la foulée, le ministère de la Culture a également mis en place une équipe d'analyse politique, qui contrôle la gestion unifiée des données sur les domaines culturel, artistique, sportif et touristique. Elle conçoit, exécute et évalue les politiques à établir à partir de ces statistiques.