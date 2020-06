Golf féminin : victoire spectaculaire de Kim Hyo-joo

Photo : YONHAP News

Une golfeuse sud-coréenne s'est imposée, hier, lors du Lotte Cantata Ladies Open du circuit LPGA de Corée du Sud, qui se tenait au Sky Hill Jeju Country Club, situé sur l'île méridionale de Jeju.Au bout des quatre rounds, les compatriotes Kim Hyo-joo et Kim Se-young ont déposé, toutes les deux, une carte finale de 270 coups. Elles ont dû s'affronter aux prolongations et c'est Kim Hyo-joo qui a finalement remporté ce round supplémentaire grâce à un birdie. Il s'agit de sa première victoire depuis quatre ans et du dixième de toute sa carrière.Concernant les autres joueuses du pays du Matin clair, bien que classée en première position lors des trois premiers jours du circuit, Han Jin-seon a terminé à la quatrième place, alors que Ko Jin-young, numéro un mondial, a dû se contenter du 45e rang.