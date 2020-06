Photo : YONHAP News

La Corée du Sud sera sous un magnifique ciel bleu toute la journée. Les quelques nuages aperçus en matinée ont disparu rapidement laissant place à un temps estival.Le mercure frôle ou passe les 30°C un peu partout sur le territoire. Les maximales grimpent jusqu’à 29°C à Busan et sur l’île de Jeju, 31°C à Séoul, 33°C à Daejeon, et enfin 35°C à Daegu.Demain sera encore plus beau et encore plus chaud. Pas un nuage viendra perturber le soleil de la journée et les températures continueront de monter avec 33°C attendus dans la capitale.