Photo : YONHAP News

Le Kospi a tourné une bonne partie de la journée autour de 0 %. En clôture de séance, l’indice de référence de la Bourse de Séoul enregistre un gain de 0,11 %, soit 2,42 points, et termine à 2 184,29 points. Le Kosdaq, l’indice des valeurs technologiques, grimpe de 0,5 %, soit 3,73 points et finit à 753,04 points.Du côté des devises, le won sud-coréen prend de la valeur. À la fermeture des transactions, l’euro s’achète 1 359,44 wons (-13,64 wons) et le dollar américain 1 204,80 wons (-2,30 wons).