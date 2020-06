Bureau de liaison intercoréen : la Corée du Nord répond finalement à l’appel du Sud

Photo : YONHAP News

Les deux Corées ont fini par communiquer via le Bureau de liaison intercoréen. Selon le ministère sud-coréen de la Réunification, contrairement à ce matin, où le Nord n’avait pas répondu au téléphone, il a décroché le combiné en fin de journée.Séoul et Pyongyang, rappelons-le, échangent quotidiennement par ce moyen, d’abord à 9h puis à 17h. Depuis le retour de tous les personnels sud-coréens de Gaesong, le 30 janvier dernier, en raison de la propagation du COVID-19, cette routine a été maintenue.Le non-échange de ce matin est une première. Mais, comme le second appel s’est déroulé comme d’habitude, le bureau ne sera pas fermé comme l’avait menacé, la semaine dernière, Kim Yo-jong, la petite sœur du dirigeant nord-coréen, Kim Jong-un, en réponse à l’envoi de tracts anti-Pyongyang par des réfugiés nord-coréens installés au sud du 38e parallèle.