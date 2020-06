Pyongyang annonce une coupure complète de ses canaux de communication avec Séoul

Photo : YONHAP News

Les tensions reprennent de plus belle entre Séoul et Pyongyang. Irrité par les tracts venant de l'autre côté de la frontière, la Corée du Nord concrétise sa menace d’en faire payer cher les conséquences.Hier, elle n’a pas répondu au premier des deux appels téléphoniques de sa voisine du Sud, des opérations menées tous les jours entre des responsables de leur Bureau de liaison de Gaeseong.Et aujourd’hui, le pays communiste a annoncé qu’il allait complètement « couper et abandonner » tous ses canaux de communication avec l’autre côté du 38e parallèle, à partir de ce midi.L’agence d’Etat KCNA et le Rodong Sinmun, le journal officiel du Parti des travailleurs, ont précisé que l’interruption concernait non seulement la liaison entre les autorités des deux Etats, mais aussi d’autres canaux entre leurs forces armées comme entre le parti et la Cheongwadae.La KCNA a également détaillé que cette mesure avait été prise sur ordre de Kim Yo-jong. Selon l’agence, lors d’une réunion, hier, la sœur influente du dirigeant suprême ainsi que Kim Yong-chol, vice-président du comité central du parti, ont souligné que « les projets en direction de la Corée du Sud devaient désormais être transformés en ceux contre un ennemi ». Et la cessation des communications avec elle constitue l’une des mesures progressives allant dans ce sens.