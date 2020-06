Wianbu : Moon Jae-in intervient suite au scandale du Conseil coréen pour la justice et la mémoire

Photo : YONHAP News

Le président de la République s’est prononcé sur la polémique autour du Conseil coréen pour la justice et la mémoire, hier après-midi, lors de la conférence hebdomadaire avec ses principaux conseillers. Cette association pour les victimes de l’esclavage sexuel perpétré par l’armée japonaise pendant la Seconde guerre mondiale est soupçonnée par certains d’avoir utilisé des fonds à des fins inappropriées.Selon Moon Jae-in, cette affaire perturbante constitue l’occasion de réfléchir sur les organisations civiques, mais ne doit pas servir à renier les « femmes de réconfort » ni à dégrader leur cause. Pour lui, le mouvement servant à les aider à retrouver leur honneur est toujours en cours et leurs plaies n’ont pas encore été cicatrisées, car elles n’ont toujours pas reçu d’excuses ou de preuves de réconciliation.Le locataire de la Maison bleue a souligné que l’enjeu historique des « wianbu » avait fait surface grâce au témoignage de la victime Kim Hak-sun, et qu'avec Lee Yong-soo, elles faisaient toutes deux partie de l'histoire du mouvement. Lee, rappelons-le, est la personne qui a soulevé les soupçons de détournement des dons du Conseil coréen pour la justice et la mémoire et demandé des excuses à son ancienne représentante, aujourd’hui devenue députée.C’est la première fois que Moon s’exprime sur cette controverse, probablement du fait que la situation s’aggrave suite à la mort de la directrice d'une maison de repos des anciennes femmes de réconfort, située à Mapo, en plein cœur de Séoul.