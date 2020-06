Photo : YONHAP News

La Russie envisage de reprendre progressivement, à partir du 15 juillet, ses liaisons aériennes internationales, suspendues depuis fin mars en raison de la pandémie du coronavirus.Selon le site d'informations russe RBC, le pays ouvrira ses aéroports, pour la première phase, aux vols depuis 15 pays et la Corée du Sud figure sur la liste.Pourtant, l’incertitude est toujours de mise pour la reprise de ces vols comme pour leur date exacte.La Russie a annoncé hier une réouverture partielle des frontières, et sa capitale, premier foyer de l’épidémie dans le pays, commence aujourd’hui à lever le confinement imposé à la population depuis fin mars.Le nombre total de cas de COVID-19 en Russie a atteint jusqu’à hier plus de 476 000 infections, dont près de 6 000 décès.