Banque mondiale : l’économie mondiale se contractera de 5,2 %

La Banque mondiale a estimé, aujourd’hui, que l’économie mondiale allait se contracter de 5,2 % cette année. Dans ses prévisions précédentes, en janvier dernier, elle prévoyait une croissance de 2,5 %. Cette revue à la baisse a pour seule et unique cause la pandémie du nouveau coronavirus.Selon l’institution financière, le monde traverse sa plus profonde récession depuis la Seconde guerre mondiale et le repli économique est trois fois plus rapide que lors de la crise financière mondiale de 2009.D’après ses estimations, l’économie de la plupart des pays reculera, y compris les Etats-Unis (-6,1 %) et la zone euro (-9,1%). Seule la Chine connaîtra une croissance de 1 %. Elle n’a cependant pas précisé ses perspectives pour la Corée du Sud, mais celles sur l’Asie de l’Est et le Pacifique devront s’établir à 0,5 %. Cette région enregistra pourtant un recul économique de 1,2 % si on exclut l’empire du Milieu. Il s’agit d’une contraction sans précédent depuis la crise asiatique de 1998.Les pays émergents et en développement seront davantage touchés par les répercussions de l’épidémie virale que les économies avancées, avec une régression des échanges commerciaux et du tourisme.