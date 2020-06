Les exportations de véhicules électriques sud-coréens bondissent malgré le COVID-19

Photo : YONHAP News

Les exportations de voitures électriques se portent bien, malgré le COVID-19 qui frappe durement l’économie mondiale. Les constructeurs automobiles sud-coréens Hyundai Motor et Kia Motors en ont vendu 40 182 à l’étranger durant les cinq premiers mois de cette année, soit une augmentation de 57,9 % en glissement annuel. La Hyundai Kona Electric et le Kia Niro ont connu une progression de 30,4 % et de 157,2 % respectivement.Rien que sur le mois de mai, les expéditions de ces véhicules verts ont plus que doublé sur un an, avec 11 072 unités pour une recette de 396 millions de dollars. Un chiffre qui contraste avec celui des autres voitures, qui a chuté de 54,1 % pour atteindre 1,8 milliard de dollars.La plupart de ces ventes ont lieu sur le Vieux continent, où la demande pour ces véhicules respectueux de l’environnement s’accroît suite au renforcement des réglementations environnementales de l’Union européenne (UE). Etant donné que les pays comme la France et l’Allemagne ont mis en place des soutiens financiers pour leurs achats, les perspectives semblent prometteuses.D’après le cabinet EV Sales, les deux constructeurs sud-coréens détiennent 8 % de part de marché mondial au premier trimestre, et se placent au quatrième rang derrière Tesla, Volkswagen et Renault-Nissan.